Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

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Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека в деле «AVRAMYCH v. UKRAINE», придя к выводу, что заявитель не имел достаточного времени и возможностей для подготовки своей защиты по делу об административном правонарушении, рассмотренному в течение нескольких часов.

Обстоятельства дела

В Европейский суд по правам человека обратился гражданин Украины 1975 года рождения. Он жаловался на нарушение права на защиту в производстве по делу об административном правонарушении, связанному с мелким хулиганством.

По материалам дела, заявитель прибыл в Тивровский городской суд 7 февраля 2017 года. Он намеревался получить доступ к материалам гражданского производства, которое непосредственно его не касалось. Однако после отказа начал эмоционально реагировать. Как установлено национальными органами, он выкрикивал нецензурные выражения, хлопал дверями и нарушал порядок в помещении суда, что было квалифицировано как мелкое хулиганство.

В тот же день около 16:00 сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Заявитель был помещен под административный арест.

Уже примерно в 19:00 суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде шести суток административного ареста с немедленным исполнением.

После отбытия административного взыскания заявитель подал апелляционную жалобу. Винницкий областной апелляционный суд отклонил ее как необоснованную.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкое хулиганство выражается в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и иных подобных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан. Такие действия влекут наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Рассмотрение дела в ЕСПЧ

Заявитель считал, что его право на справедливый суд было нарушено, поскольку дело рассмотрели слишком быстро и у него не было достаточно времени, чтобы подготовиться к защите.

В то же время национальные органы отрицали наличие нарушения, утверждая, что производство касалось простого административного правонарушения, не требующего сложной подготовки. Также отмечалось, что заявитель имел возможность подать апелляцию, что, по мнению правительства, компенсировало любые процессуальные недостатки суда первой инстанции.

Европейский суд прежде всего напомнил общие принципы статьи 6 Конвенции, согласно которым каждый имеет право на достаточное время и возможности для подготовки своей защиты.

Суд отметил, что в данном деле между составлением протокола и вынесением судебного решения прошло лишь несколько часов. Такой крайне сжатый срок фактически исключал возможность полноценной подготовки защиты.

ЕСПЧ также сослался на свою устоявшуюся практику в отношении Украины по аналогичным делам, в которых уже устанавливались системные проблемы обеспечения процессуальных гарантий в ускоренных административных производствах.

В решении подчеркнуто, что даже если дело не является сложным по фактическим обстоятельствам, это не освобождает государство от обязанности обеспечить минимальные стандарты справедливого процесса. Заявитель должен иметь реальную, а не формальную возможность подготовить защиту. Также Суд отметил, что последующее апелляционное рассмотрение не устранило нарушение, поскольку к моменту его проведения заявитель уже отбыл назначенное административное наказание в виде ареста. Таким образом, апелляция не могла восстановить нарушенные гарантии.

С учетом изложенного Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием у заявителя достаточного времени и возможностей для подготовки защиты. Кроме того, заявитель требовал компенсацию морального вреда в размере 10 000 евро, однако Суд отказал в ее присуждении, указав, что само установление нарушения является достаточной справедливой сатисфакцией.

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