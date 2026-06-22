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В Польше заявили о «неблагодарности» в связи с возвратом наград после лишения Зеленского ордена Белого Орла

12:25, 22 июня 2026
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В канцелярии президента Польши напомнили о масштабной помощи Украине со стороны польского общества.
В Польше заявили о «неблагодарности» в связи с возвратом наград после лишения Зеленского ордена Белого Орла
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Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал украинских представителей власти после решений о возврате польских наград. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

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После решения президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла украинские экс-президенты и дипломаты приняли решение вернуть полученные польские награды.

В своём посте Збигнев Богуцкий заявил, что представители украинской власти «с лёгкой рукой возвращают польские награды», при этом, по его словам, забывая, что помощь Украине поступала со стороны Польши.

Он отметил, что «эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков».

Свой комментарий Богуцкий сопроводил отрывком из стихотворения польского поэта Людвика Кропинского «О неблагодарности»: «Отсюда и возникла эта проклятая неблагодарность, Что тот, кто взял, — забыл, а тот, кто дал, — помнит. Оба имели бы большие заслуги перед Богом, если бы первый помнил, а второй забыл».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

Третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского. Второй президент Украины Леонид Кучма и пятый президент Украины Петр Порошенко также решили отказаться от своих Орденов Белого Орла.

Добавим, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Кроме того, Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».

А бывший посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о решении отказаться от польской государственной награды — ордена «Командорский крест со звездой «За заслуги»».

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Польша Украина

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