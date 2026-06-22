В центре Киева заложили взрывчатку, чтобы подорвать одно из административных зданий — СБУ

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Киева.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили теракт в центре Киева и задержали двух агентов ФСБ РФ, которые планировали подорвать одно из административных зданий столицы.

Как сообщили в СБУ, фигуранты установили самодельное зажигательное устройство возле генераторной установки рядом с административным корпусом в Шевченковском районе Киева. Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, через которую хотели скрыться в РФ.

Следствие установило, что после закладки взрывного устройства злоумышленники сели на поезд в направлении Черниговской области. В дальнейшем они планировали незаконно пересечь границу через реку на надувной лодке.

Правоохранители задокументировали их деятельность и задержали непосредственно в поезде.

По данным СБУ, агентами ФСБ оказались двое жителей Киева — мобилизованный военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, и столичный маркетолог. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами.

В обмен на выполнение задания российская сторона обещала организовать их переправку в РФ и дальнейшее трудоустройство в структурах ФСБ.

Для наблюдения за местом теракта агенты установили напротив админздания скрытую камеру с удаленным доступом для ФСБ. По данным СБУ, они также планировали уничтожить вещественные доказательства с помощью еще одного самодельного взрывного устройства.

Помимо подготовки теракта, следователи установили, что фигуранты выполняли и другие задания российских спецслужб. В частности, они оборудовали тайник с оружием и боеприпасами в пригороде Киева. Также один из подозреваемых передавал врагу информацию о военных объектах, включая данные об одном из полигонов, имеющемся вооружении и количестве военнослужащих.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на совершение террористического акта).

В СБУ также сообщили, что рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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