Цена на одну и ту же книгу может кардинально отличаться — появится ли закон о фиксированной стоимости изданий

Фиксированная цена на книги давно действует во многих странах ЕС, однако в Украине пока нет готового решения для внедрения такой модели.

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Несмотря на то, что модель единой цены на книги успешно работает во многих странах Европы, в Украине ее внедрение пока остается под вопросом. Причиной являются стремительный рост стоимости книжной продукции, зависимость издателей от импортного сырья и колебания валютного курса, которые усложняют прогнозирование цен даже на ближайшие годы.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Богдана Лаюк заявила, что идея регулируемой цены на книги заслуживает детального изучения, однако сегодня говорить о ее внедрении в Украине преждевременно.

Почему в Украине сложно ввести единую цену на книги

По словам Лаюк, участники книжного рынка неоднократно поднимали вопрос фиксированной цены на книги, которая указывается на обложке и является обязательной для всех продавцов. Такая практика распространена в большинстве европейских стран и призвана обеспечить одинаковую стоимость изданий в разных книжных магазинах.

Однако украинский рынок имеет свои особенности. Заместитель министра подчеркнула, что из-за постоянного роста цен и валютных колебаний определить стабильную стоимость книги на длительный период крайне сложно.

Отдельной проблемой является зависимость издателей от импортного сырья. Значительную часть материалов, в частности бумагу, украинские издательства закупают за рубежом. Из-за этого сложно спрогнозировать конечную цену книги даже в пределах одного-двух лет — именно столько обычно длится жизненный цикл одного тиража.

В связи с этим, по мнению Лаюк, к вопросу государственного регулирования цен на книжную продукцию необходимо подходить максимально осторожно.

Готовят ли закон о единой цене на книги

Комментируя возможность подготовки соответствующего законопроекта, заместитель министра отметила, что на данный момент никакого готового механизма или решения нет.

По ее словам, книжные аналитики обращают внимание на чрезвычайно быстрое изменение цен на рынке. Если сравнить стоимость книг в 2023 году и сегодня, разница является существенной. Именно поэтому любой будущий механизм регулирования должен учитывать динамику цен, однако такого инструмента пока не разработано.

Как могут регулировать цены на книги без вмешательства государства

По мнению Лаюк, в будущем книжная отрасль может самостоятельно выработать правила ценообразования, в частности договориться о максимальном размере скидок или других принципах работы рынка.

Регулирование не обязательно должно осуществляться исключительно через законодательство. Представители отрасли могут согласовать общие правила, которые при необходимости впоследствии будут закреплены на государственном уровне.

Зачем нужна регулируемая цена на книги

В то же время Лаюк считает, что идея регулируемой цены является перспективной для дальнейшей проработки и адаптации к украинским реалиям.

На книжном рынке работают игроки разного масштаба, указала она в интервью «Интерфакс-Украина». Крупные сети и издатели имеют больше возможностей для использования маркетинговых инструментов и ценовых акций, тогда как небольшие книжные магазины и нишевые издательства находятся в менее выгодных условиях.

Заместитель министра подчеркнула, что для государства важно сохранить разнообразие книжного рынка и создать условия, при которых небольшие книжные магазины и издатели смогут развиваться, экспериментировать с новыми проектами и иметь жизнеспособную финансовую модель. Именно поэтому вопрос регулируемой цены на книги, по ее мнению, стоит изучать и дальше, подбирая формат, который будет соответствовать украинским экономическим реалиям.

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