Ціна на ту саму книгу може кардинально відрізнятися — чи з’явиться закон про фіксовану вартість видань

Фіксована ціна на книги давно діє в багатьох країнах ЄС, однак в Україні поки не мають готового рішення для впровадження такої моделі.

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Попри те, що модель єдиної ціни на книги успішно працює в багатьох країнах Європи, в Україні її впровадження наразі залишається під питанням. Причиною є стрімке зростання вартості книжкової продукції, залежність видавців від імпортної сировини та коливання валютного курсу, які ускладнюють прогнозування цін навіть на найближчі роки.

Заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Богдана Лаюк заявила, що ідея регульованої ціни на книги заслуговує на детальне вивчення, однак сьогодні говорити про її запровадження в Україні передчасно.

Чому в Україні складно запровадити єдину ціну на книги

За словами Лаюк, учасники книжкового ринку неодноразово порушували питання фіксованої ціни на книжки, яка зазначається на обкладинці та є обов’язковою для всіх продавців. Така практика поширена в більшості європейських країн і покликана забезпечити однакову вартість видань у різних книгарнях.

Втім, український ринок має свої особливості. Заступниця міністра наголосила, що через постійне зростання цін і валютні коливання визначити стабільну вартість книги на тривалий період вкрай складно.

Окремою проблемою є залежність видавців від імпортної сировини. Значну частину матеріалів, зокрема папір, українські видавництва закуповують за кордоном. Через це складно спрогнозувати кінцеву ціну книги навіть у межах одного-двох років — саме стільки зазвичай триває життєвий цикл одного накладу.

У зв’язку з цим, на переконання Лаюк, до питання державного регулювання цін на книжкову продукцію потрібно підходити максимально обережно.

Чи готують закон про єдину ціну на книги

Коментуючи можливість підготовки відповідного законопроєкту, заступниця міністра зазначила, що наразі жодного готового механізму або рішення немає.

За її словами, книжкові аналітики звертають увагу на надзвичайно швидку зміну цін на ринку. Якщо порівняти вартість книг у 2023 році та сьогодні, різниця є суттєвою. Саме тому будь-який майбутній механізм регулювання має враховувати динаміку цін, однак такого інструменту поки що не розроблено.

Як можуть регулювати ціни на книжки без втручання держави

На думку Лаюк, у майбутньому книжкова галузь може самостійно виробити правила ціноутворення, зокрема домовитися про максимальний розмір знижок або інші принципи роботи ринку.

Регулювання не обов’язково має здійснюватися виключно через законодавство. Представники галузі можуть погодити спільні правила, які за потреби згодом будуть закріплені на державному рівні.

Навіщо потрібна регульована ціна на книги

Водночас Лаюк вважає, що ідея регульованої ціни є перспективною для подальшого опрацювання та адаптації до українських реалій.

На книжковому ринку працюють гравці різного масштабу, вказала вона у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Великі мережі та видавці мають більше можливостей для використання маркетингових інструментів і цінових акцій, тоді як малі книгарні та нішеві видавництва перебувають у менш вигідних умовах.

Заступниця міністра наголосила, що для держави важливо зберегти різноманіття книжкового ринку та створити умови, за яких невеликі книгарні й видавці зможуть розвиватися, експериментувати з новими проєктами та мати життєздатну фінансову модель. Саме тому питання регульованої ціни на книги, на її думку, варто вивчати й надалі, шукаючи формат, який відповідатиме українським економічним реаліям.

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