АРМА формує новий склад Ради громадського контролю: подання документів триватиме у липні, голосування — у серпні

Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю при АРМА документи прийматимуть з 13 по 23 липня 2026 року, а інтернет-голосування за кандидатів відбудеться у серпні.

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Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю. Відповідне оголошення оприлюднено на виконання Положення про Раду громадського контролю при АРМА, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2025 року № 1539.

Рада громадського контролю є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який покликаний забезпечувати прозорість, відкритість і підзвітність діяльності АРМА, а також здійснювати громадський контроль за роботою агентства.

Рада громадського контролю складається з дев'яти осіб. Повноваження членів Ради триватимуть два роки. Формування персонального складу відбуватиметься шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Хто може висувати кандидатів

Подавати кандидатури мають право громадські об’єднання, які щонайменше два роки здійснюють діяльність у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та протидії корупції або захисту прав та інтересів бізнесу.

Такі організації повинні підтвердити реалізацію відповідних проєктів звітами, а їхні цілі та завдання мають бути закріплені в установчих документах.

При цьому одне громадське об’єднання може подати не більше трьох кандидатів з урахуванням пропозицій, поданих афілійованими громадськими об’єднаннями.

Встановлено обмеження для кандидатів

Положення передбачає низку обмежень для осіб, які можуть претендувати на членство в Раді громадського контролю.

Зокрема, до її складу не можуть входити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, колишні працівники АРМА, які працювали в АРМА протягом останніх п'яти років незалежно від тривалості такої роботи, особи без вищої освіти, близькі особи керівництва та працівників АРМА, а також кандидати, щодо яких існує реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Також до складу Ради не можуть входити особи, які мають непогашену або незняту судимість, особи, які на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення, особи, які протягом року до подання заяви входили до складу керівних органів політичної партії, а також особи, які мають громадянство іншої держави.

Коли подавати документи

Для участі в конкурсі документи необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] у період з 13 до 23 липня 2026 року включно.

Серед документів, які мають бути подані, зокрема, рішення керівного органу громадського об’єднання про висунення кандидата, копія статуту або код доступу до нього в ЄДР, звіт про діяльність організації за останні два роки, заява кандидата про згоду на участь у роботі Ради, автобіографія, мотиваційний лист та інші відомості, передбачені оголошенням.

Усі документи необхідно подавати окремими файлами у форматі PDF. Загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 20 МБ.

Голосування відбудеться у серпні

Рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при АРМА триватиме з 00:00 10 серпня до 24:00 12 серпня 2026 року без перерви через офіційний вебсайт агентства.

Після завершення голосування АРМА оприлюднить наказ про затвердження складу Ради громадського контролю разом із результатами рейтингового інтернет-голосування.

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