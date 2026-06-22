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Помічниця звільнилася через поведінку директора: суд визнав домагання та присудив $20 000

14:31, 22 червня 2026
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Голлівудського продюсера покарали після позову помічниці про домагання та антисемітські висловлювання
Помічниця звільнилася через поведінку директора: суд визнав домагання та присудив $20 000
Фото: flthompson.com
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Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Пітер А. Ернандес присудив 20 тисяч доларів компенсації жінці, яка заявила, що була змушена залишити роботу виконавчої помічниці генерального директора голлівудської продюсерської компанії у 2023 році через його домагання та антисемітизм, пише Mynewsla.

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Суддя ухвалив рішення на користь позивачки Джессеки Гарві за її позовними вимогами щодо створення ворожого робочого середовища та нездатності запобігти або усунути домагання у справі проти Юрія Спіро, генерального директора компанії WestWorld Productions Inc. Водночас суд відхилив численні звинувачення Гарві щодо порушення законодавства штату про працю.

Під час розгляду справи без участі присяжних і Гарві, і Спіро представляли свої інтереси самостійно. Після слухань суддя взяв справу на розгляд.

«Суд вважає прикрим те, що сторони не змогли підтримувати робочі відносини зі своїми адвокатами. Це неминуче поставило суд у ситуацію, коли доводилося постійно стримувати сторони, щоб забезпечити подання допустимих доказів і вести процес таким чином, щоб суд міг ухвалити рішення по суті на основі представлених доказів», — зазначив Ернандес.

Спіро заперечував звинувачення в антисемітизмі та расизмі. Щодо компанії WestWorld, яка також була відповідачем у справі, окремого рішення не ухвалювали, оскільки позивачка не подала клопотання про заочне рішення суду.

Згідно з позовом, Гарві була прийнята на роботу у квітні 2022 року як виконавча помічниця Спіро. Вона працювала понад 50 годин на тиждень під його постійним контролем і за його прямими вказівками.

У позові стверджується, що Спіро «безперервно звертався до неї у будь-який час доби», доручаючи планувати зустрічі та телефонні дзвінки, проводити екскурсії будівлею та виконувати різноманітні завдання.

Також у позовній заяві зазначено, що протягом усього періоду роботи Гарві «зазнавала шквалу безперервних сексуальних натяків і расистських коментарів, що спричинило глибокі емоційні страждання».

Зокрема, за твердженням позивачки, під час одного з інцидентів Спіро потер руки та сказав їй: «Ти така ж уперта, як незаймана під час свого першого разу».

Крім того, згідно з позовом, Спіро робив антисемітські висловлювання. Зокрема, він сказав Гарві та продавцю автомобілів Mercedes-Benz, що хоче замінити емблему автомобіля на свастику.

У березні 2024 року Гарві подала позов, зазначивши, що була змушена звільнитися через «нестерпні умови праці».

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