Помічниця звільнилася через поведінку директора: суд визнав домагання та присудив $20 000

Голлівудського продюсера покарали після позову помічниці про домагання та антисемітські висловлювання

Фото: flthompson.com

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Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Пітер А. Ернандес присудив 20 тисяч доларів компенсації жінці, яка заявила, що була змушена залишити роботу виконавчої помічниці генерального директора голлівудської продюсерської компанії у 2023 році через його домагання та антисемітизм, пише Mynewsla.

Суддя ухвалив рішення на користь позивачки Джессеки Гарві за її позовними вимогами щодо створення ворожого робочого середовища та нездатності запобігти або усунути домагання у справі проти Юрія Спіро, генерального директора компанії WestWorld Productions Inc. Водночас суд відхилив численні звинувачення Гарві щодо порушення законодавства штату про працю.

Під час розгляду справи без участі присяжних і Гарві, і Спіро представляли свої інтереси самостійно. Після слухань суддя взяв справу на розгляд.

«Суд вважає прикрим те, що сторони не змогли підтримувати робочі відносини зі своїми адвокатами. Це неминуче поставило суд у ситуацію, коли доводилося постійно стримувати сторони, щоб забезпечити подання допустимих доказів і вести процес таким чином, щоб суд міг ухвалити рішення по суті на основі представлених доказів», — зазначив Ернандес.

Спіро заперечував звинувачення в антисемітизмі та расизмі. Щодо компанії WestWorld, яка також була відповідачем у справі, окремого рішення не ухвалювали, оскільки позивачка не подала клопотання про заочне рішення суду.

Згідно з позовом, Гарві була прийнята на роботу у квітні 2022 року як виконавча помічниця Спіро. Вона працювала понад 50 годин на тиждень під його постійним контролем і за його прямими вказівками.

У позові стверджується, що Спіро «безперервно звертався до неї у будь-який час доби», доручаючи планувати зустрічі та телефонні дзвінки, проводити екскурсії будівлею та виконувати різноманітні завдання.

Також у позовній заяві зазначено, що протягом усього періоду роботи Гарві «зазнавала шквалу безперервних сексуальних натяків і расистських коментарів, що спричинило глибокі емоційні страждання».

Зокрема, за твердженням позивачки, під час одного з інцидентів Спіро потер руки та сказав їй: «Ти така ж уперта, як незаймана під час свого першого разу».

Крім того, згідно з позовом, Спіро робив антисемітські висловлювання. Зокрема, він сказав Гарві та продавцю автомобілів Mercedes-Benz, що хоче замінити емблему автомобіля на свастику.

У березні 2024 року Гарві подала позов, зазначивши, що була змушена звільнитися через «нестерпні умови праці».

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