Помощница уволилась из-за поведения директора: суд признал домогательства и присудил $20 000

Голливудского продюсера наказали после иска помощницы о домогательствах и антисемитских высказываниях.

Фото: flthompson.com

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Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Питер А. Эрнандес присудил 20 тысяч долларов компенсации женщине, которая заявила, что была вынуждена оставить работу исполнительной помощницы генерального директора голливудской продюсерской компании в 2023 году из-за его домогательств и антисемитизма, пишет Mynewsla.

Судья вынес решение в пользу истца Джессеки Харви по ее требованиям о создании враждебной рабочей среды и неспособности предотвратить или устранить домогательства по делу против Юрия Спиро, генерального директора компании WestWorld Productions Inc. В то же время суд отклонил многочисленные обвинения Харви в нарушении трудового законодательства штата.

Во время рассмотрения дела без участия присяжных и Харви, и Спиро представляли свои интересы самостоятельно. После слушаний судья взял дело на рассмотрение.

«Суд считает прискорбным то, что стороны не смогли поддерживать рабочие отношения со своими адвокатами. Это неизбежно поставило суд в ситуацию, когда приходилось постоянно сдерживать стороны, чтобы обеспечить представление допустимых доказательств и вести процесс таким образом, чтобы суд мог вынести решение по существу на основании представленных доказательств», — отметил Эрнандес.

Спиро отрицал обвинения в антисемитизме и расизме. В отношении компании WestWorld, которая также была ответчиком по делу, отдельное решение не выносилось, поскольку истец не подала ходатайство о заочном решении суда.

Согласно иску, Харви была принята на работу в апреле 2022 года в качестве исполнительной помощницы Спиро. Она работала более 50 часов в неделю под его постоянным контролем и по его прямым указаниям.

В иске утверждается, что Спиро «непрерывно обращался к ней в любое время суток», поручая планировать встречи и телефонные звонки, проводить экскурсии по зданию и выполнять различные задания.

Также в исковом заявлении указано, что на протяжении всего периода работы Харви «подвергалась шквалу непрерывных сексуальных намеков и расистских комментариев, что вызвало глубокие эмоциональные страдания».

В частности, по утверждению истицы, во время одного из инцидентов Спиро потер руки и сказал ей: «Ты такая же упрямая, как девственница в свой первый раз».

Кроме того, согласно иску, Спиро делал антисемитские высказывания. В частности, он сказал Харви и продавцу автомобилей Mercedes-Benz, что хочет заменить эмблему автомобиля на свастику.

В марте 2024 года Харви подала иск, указав, что была вынуждена уволиться из-за «невыносимых условий труда».

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