АРМА формирует новый состав Совета общественного контроля: подача документов продлится в июле, голосование — в августе

Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при АРМА документы будут принимать с 13 по 23 июля 2026 года, а интернет-голосование за кандидатов состоится в августе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля. Соответствующее объявление опубликовано во исполнение Положения о Совете общественного контроля при АРМА, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2025 года № 1539.

Совет общественного контроля является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом, который призван обеспечивать прозрачность, открытость и подотчетность деятельности АРМА, а также осуществлять общественный контроль за работой агентства.

Совет общественного контроля состоит из девяти человек. Полномочия членов Совета будут длиться два года. Формирование персонального состава будет происходить путем открытого рейтингового интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины.

Кто может выдвигать кандидатов

Подавать кандидатуры имеют право общественные объединения, которые не менее двух лет осуществляют деятельность в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и противодействия коррупции либо защиты прав и интересов бизнеса.

Такие организации должны подтвердить реализацию соответствующих проектов отчетами, а их цели и задачи должны быть закреплены в учредительных документах.

При этом одно общественное объединение может подать не более трех кандидатов с учетом предложений, поданных аффилированными общественными объединениями.

Установлены ограничения для кандидатов

Положение предусматривает ряд ограничений для лиц, которые могут претендовать на членство в Совете общественного контроля.

В частности, в его состав не могут входить лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, бывшие сотрудники АРМА, работавшие в АРМА в течение последних пяти лет независимо от продолжительности такой работы, лица без высшего образования, близкие лица руководства и работников АРМА, а также кандидаты, в отношении которых существует реальный или потенциальный конфликт интересов.

Также в состав Совета не могут входить лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, лица, которые на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленного уголовного правонарушения, лица, которые в течение года до подачи заявления входили в состав руководящих органов политической партии, а также лица, имеющие гражданство другого государства.

Когда подавать документы

Для участия в конкурсе документы необходимо направить на электронный адрес [email protected] в период с 13 по 23 июля 2026 года включительно.

Среди документов, которые должны быть поданы, в частности, решение руководящего органа общественного объединения о выдвижении кандидата, копия устава или код доступа к нему в ЕГР, отчет о деятельности организации за последние два года, заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета, автобиография, мотивационное письмо и другие сведения, предусмотренные объявлением.

Все документы необходимо подавать отдельными файлами в формате PDF. Общий объем файлов не должен превышать 20 МБ.

Голосование состоится в августе

Рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в состав Совета общественного контроля при АРМА будет проходить с 00:00 10 августа до 24:00 12 августа 2026 года без перерыва через официальный веб-сайт агентства.

После завершения голосования АРМА обнародует приказ об утверждении состава Совета общественного контроля вместе с результатами рейтингового интернет-голосования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.