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У центрі Києві заклали вибухівку, щоб підірвати одну з адміністратиних будівель – СБУ

15:07, 22 червня 2026
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СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Києва.
У центрі Києві заклали вибухівку, щоб підірвати одну з адміністратиних будівель – СБУ
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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли теракту в центрі Києва та затримали двох агентів ФСБ РФ, які планували підірвати одну з адміністративних будівель столиці.

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Як повідомили в СБУ, фігуранти встановили саморобний запальний пристрій біля генераторної установки поруч з адміністративним корпусом у Шевченківському районі Києва. Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

Слідство встановило, що після закладання вибухового пристрою зловмисники сіли на потяг у напрямку Чернігівської області. Надалі вони планували незаконно перетнути кордон через річку на надувному човні.

Правоохоронці задокументували їхню діяльність та затримали їх безпосередньо у поїзді.

За даними СБУ, агентами ФСБ виявилися двоє жителів Києва — мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, та столичний маркетолог. За версією слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами.

В обмін на виконання завдання російська сторона обіцяла організувати їхнє переправлення до РФ та подальше працевлаштування у структурах ФСБ.

Для спостереження за місцем теракту агенти встановили навпроти адмінбудівлі приховану камеру з віддаленим доступом для ФСБ. За даними СБУ, вони також планували знищити речові докази за допомогою ще одного саморобного вибухового пристрою.

Крім підготовки теракту, слідчі встановили, що фігуранти виконували й інші завдання російських спецслужб. Зокрема, вони облаштували схрон зі зброєю та боєприпасами у передмісті Києва. Також один із підозрюваних передавав ворогу інформацію про військові об’єкти, включаючи дані про один із полігонів, наявне озброєння та кільксть військовослужбовців.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

У СБУ також повідомили, що розглядається питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

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СБУ Національна поліція теракт Київ війна

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