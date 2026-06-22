У Польщі заявили про «невдячність» через повернення нагород після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

У канцелярії президента Польщі нагадали про масштабну допомогу Україні з боку польського суспільства.

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Голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував українських представників влади після рішень щодо повернення польських нагород. Відповідний допис він оприлюднив у соціальній мережі X.

Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла українські експрезиденти та дипломати ухвалили рішення повернути отримані польські нагороди.

У своєму дописі Збігнев Богуцький заявив, що представники української влади «з легкою рукою повертають польські нагороди», при цьому, за його словами, забуваючи, що допомога Україні надходила з боку Польщі.

Він зазначив, що «ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків».

Свій коментар Богуцький супроводив уривком з вірша польського поета Людвіка Кропінського «Про невдячність»: «Звідси й виникла ця проклята невдячність, Що той, хто взяв, — забув, а той, хто дав, — пам’ятає. Обидва мали б великі заслуги перед Богом, Якби перший пам’ятав, а другий забув».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.

Третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського. Другий Президент України Леонід Кучма та п’ятий Президент України Петро Порошенко також вирішили відмовитися від свого Ордена Білого Орла.

Додамо, керівник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Крім того, Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про рішення повернути польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

А колишній посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про рішення відмовитися від польської державної нагороди — ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги»».

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