  1. У світі
  2. / В Україні

У Польщі заявили про «невдячність» через повернення нагород після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

12:25, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У канцелярії президента Польщі нагадали про масштабну допомогу Україні з боку польського суспільства.
У Польщі заявили про «невдячність» через повернення нагород після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував українських представників влади після рішень щодо повернення польських нагород. Відповідний допис він оприлюднив у соціальній мережі X.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла українські експрезиденти та дипломати ухвалили рішення повернути отримані польські нагороди.

У своєму дописі Збігнев Богуцький заявив, що представники української влади «з легкою рукою повертають польські нагороди», при цьому, за його словами, забуваючи, що допомога Україні надходила з боку Польщі.

Він зазначив, що «ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків».

Свій коментар Богуцький супроводив уривком з вірша польського поета Людвіка Кропінського «Про невдячність»: «Звідси й виникла ця проклята невдячність, Що той, хто взяв, — забув, а той, хто дав, — пам’ятає. Обидва мали б великі заслуги перед Богом, Якби перший пам’ятав, а другий забув».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.

Третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського. Другий Президент України Леонід Кучма та п’ятий Президент України Петро Порошенко  також вирішили  відмовитися від свого Ордена Білого Орла. 

Додамо, керівник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Крім того, Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про рішення повернути польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

А колишній посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про рішення відмовитися від польської державної нагороди — ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги»».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]