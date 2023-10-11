Адвокатов, нотариусов, аудиторов и регистраторов прав будут наказывать за коллаборационную деятельность, - в Верховную Раду внесли законопроект

В Верховной Раде решили усовершенствовать уголовную ответственность за коллаборационизм для таких субъектов как адвокат, аудитор, оценщик, эксперт, арбитражный управляющий, частный исполнитель, независимый посредник, член трудового арбитража, третейский судья, нотариус, субъект государственной регистрации прав.

В Украине собираются усовершенствовать ответственность за коллаборационизм. Так, группа народных депутатов подготовили новые изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в виде законопроекта 10136. Авторами выступают Андрей Осадчук, Александр Бакумов, Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Юлия Яцик и другие.

В частности, предлагается установить в статье 111-1 УК, что к коллаборационной деятельности относится организация и/или ведение хозяйственной деятельности или осуществление независимой профессиональной деятельности во взаимодействии с оккупационной администрацией государства-агрессора, с целью обеспечения интересов и потребностей государства-агрессора, его оккупационной администрации, военизированных или вооруженных формирований, созданных на временно оккупированных территориях Украины.

При этом авторы предлагают определить, что под осуществлением независимой профессиональной деятельности понимается «оказание услуг адвоката, аудитора, оценщика, эксперта, арбитражного управляющего, частного исполнителя, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи, а также исполнение полномочий нотариуса или государственного регистратора или субъекта государственной регистрации прав».

Такие действия предлагают наказывать штрафом от 119 тысяч до 255 тысяч грн или лишением свободы сроком от 5 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 10-15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Также предлагается:

увеличить сроки погашения судимости за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

в санкции статьи 110-2 УК «Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины» предусмотреть увеличение срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в статье 111-1 «Колаборационная деятельность» установить ответственность за осуществление пропаганды в учебных заведениях, учреждениях оздоровления и отдыха, местах, используемых для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, и за реализацию стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях;

установить ответственность за добровольную передачу материальных активов оккупационной администрации государства-агрессора, незаконным военизированным или вооруженным формированием, созданным на временно оккупированной территории Украины;

ввести ответственность за принуждение к организации, проведению или участию в незаконных выборах и/или референдумах на ВТО;

установить ответственность за добровольное занятие гражданином Украины должности в судебных или правоохранительных органах оккупационной администрации государства-агрессора, а также добровольное участие гражданина Украины военизированных или вооруженных формирований государства-агрессора или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины, других военных формирований правоохранительных органов, при отсутствии признаков государственной измены.

Определяются понятия: стандарты образования государства агрессора; осуществление независимой профессиональной деятельности; хозяйственной деятельности; оккупационной администрации государства-агрессора.

В статье 111-2 УК «Пособничество государству-агрессору» предлагается усовершенствовать понятийный аппарат и добавить такие квалифицирующие признаки, как: принуждение к сотрудничеству с вооруженными или военизированными формированиями государства агрессора и/или оккупационной администрации; передачи материальных активов государству-агрессору; передачи сведений о гражданах Украины государству-агрессору, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.

В статье 216 «Подследственность» УПК предлагается распределить подследственность статьи 111-1, а именно следственные органы безопасности осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных частями четвертой-восьмой статьи 111-1.

Вместе с тем авторы не определяют в законопроекте орган, который в случае изменений будет осуществлять досудебное расследование по частям 1-3 настоящей статьи 111-1 УК.

Автор: Наталья Мамченко

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