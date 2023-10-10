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Студенты-медики, не сдавшие ЕГКЭ, смогут возобновиться на обучение и повторно сдать экзамен

18:30, 10 октября 2023
Правительство приняло решение, благодаря которому студенты смогут возобновиться на учебе по той же специальности и пересдать квалификационный экзамен через год (после двух семестров обучения).
Студенты-медики, не сдавшие ЕГКЭ, смогут возобновиться на обучение и повторно сдать экзамен
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Кабинет министров принял постановление, внесшее изменения в порядок сдачи единого государственного квалификационного экзамена. Об этом сообщает КМУ.

Ранее, в случае не сдачи ЕГКЭ, студент мог пересдать экзамен не более одного раза. В случае же повторного сдачи экзамена — он отчислялся и считался не выполнившим индивидуальный учебный план.

Однако длительная полномасштабная война и сложная ситуация с безопасностью привели к значительным осложнениям в учебном процессе и подготовке к сдаче экзаменов, особенно в университетах, приближенных к линии фронта.

Кроме того, из-за ежедневных угроз и системных обстрелов территории Украины многие студенты вынуждены были покинуть собственные дома и переезжать на более безопасные территории и/или за пределы Украины. Такие условия и факторы могли негативно повлиять на результаты сдачи студентами экзаменов в этом году.

Поэтому, учитывая, что студенты после неуспешного сдачи экзамена должны быть отчислены, есть риск возникновения дефицита медицинских и фармацевтических работников во время и после войны.

Поэтому Правительство приняло решение, благодаря которому студенты смогут возобновиться на учебе по той же специальности и пересдать квалификационный экзамен через год (после двух семестров обучения). Пересдать экзамен в таком случае студент может только один раз.

«Такое решение важно для обеспечения прав студентов на получение высшего образования и положительно повлияет на сохранение кадрового потенциала в системе здравоохранения Украины как во время, так и после войны», — отметили в правительстве.

Известно, что аттестация студентов, обучающихся в магистратуре по специальностям отрасли знаний «22 Здравоохранение», осуществляется в форме единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКИ).

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