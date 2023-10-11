За «путешествие» заплатили $4-5 тысяч: в Одесской области задержали уклонистов, пытавшихся попасть в Молдову

По данным ГПСУ, мужчины приехали на такси в ККП «Маяки» и хотели попасть в транзитную зону в Молдове, после чего отправиться дальше в Европу.

Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали очередную группу уклонистов. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Молдову. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как стало известно, жители Днепропетровской и Харьковской областей нашли "перевозчика" через закрытый Телеграм-канал. Они ночью приехали на такси в ККП "Маяки" и хотели попасть в транзитную зону в Молдове. После чего отправиться дальше в Европу.

Указания по маршруту уклонисты получили от "кураторов", незаконное "путешествие" стоило для каждого - от 4000 до 5000 долларов.

Мужчин привлекли к админответственности. Им грозит пребывание под стражей до 15 дней.

Напомним, что в Полтавской области врач делала "инвалидами" уклонистов, чтобы они выехали за границу.

А в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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