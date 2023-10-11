За «подорож» заплатили $4-5 тисяч: на Одещині затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови

За даними ДПСУ, чоловіки приїхали на таксі до ККП «Маяки» та хотіли потрапити до транзитної зони у Молдові, після чого вирушити далі до Європи.

Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Як стало відомо, мешканці Дніпропетровської та Харківської областей знайшли "перевізника" через закритий Телеграм-канал. Вони вночі приїхали на таксі до ККП "Маяки" та хотіли потрапити до транзитної зони у Молдові. Після чого вирушити далі до Європи.

Вказівки щодо маршруту ухилянти отримали від "кураторів", незаконна "подорож" коштувала для кожного – від 4000 до 5000 доларів.

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності. Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб.

Нагадаємо, що на Полтавщині лікарка робила "інвалідами" ухилянтів, щоб вони виїхали за кордон.

А у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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