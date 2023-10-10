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  1. У світі

Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року, — посол

18:22, 10 жовтня 2023
Навчання наших авіаторів на винищувачах триває.
Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року, — посол
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Посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас відповів, коли Україна отримає винищувачі F-16. За його словами, ймовірно їх передадуть у наступному році. Про це повідомляє «24 канал».

Тійс ван дер Плас зазначив, що Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року. Наразі українські пілоти вивчають англійську.

«Думаю, кінець 2024 року, принаймні для Нідерландів. Для інших це заплановано раніше, але на даний момент для Нідерландів ми орієнтумося на цей час», – висловився він.

Навчання наших авіаторів на F-16 триває, мовна підготовка йде добре. Утім, поки що це базова підготовка, тобто ще не на симуляторах F16 або в FC-16.

Тренування на F-16 у Румунії розпочнуться пізніше. Навчальний центр у цій країні, ймовірно, відкриють у першому або другому кварталі 2024 року. Нідерланди залучені до цього процесу.

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