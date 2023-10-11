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Зливав дані про ЗСУ і фіксував наслідки ударів: суд покарав жителя Харківщини, який допомагав рф на Куп’янському напрямку

07:39, 11 жовтня 2023
Чоловік їздив по території Куп’янського району та збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу, а потім передавав дані ворогу.
Зливав дані про ЗСУ і фіксував наслідки ударів: суд покарав жителя Харківщини, який допомагав рф на Куп’янському напрямку
Фото: Харківська обласна прокуратура
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Жителя Куп'янська-Вузлового визнали винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що місцевий мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий активно допомогав російським військовим. Чоловік їздив по території Куп’янського району, яка контролюється українськими армійцями, та збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу.

Він передавав ворогам дані через чат у Телеграм текстом або відео.

Інформацію надсилав чітку: із зазначенням кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.

Крім того, чоловік фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах та відпраляв у чат зі словами «нормально шороху навели там».

Нагадаємо, що до довічного ув’язнення засудили коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю. 

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