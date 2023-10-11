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Данило Гетманцев вніс проект про реформу Бюро економічної безпеки та обрання директора БЕБ за новими правилами

07:20, 11 жовтня 2023
Данило Гетманцев пропонує за прикладом практики НАБУ проводити конкурс на директора БЕБ за переважної ролі в конкурсній комісії міжнародних експертів.
Данило Гетманцев вніс проект про реформу Бюро економічної безпеки та обрання директора БЕБ за новими правилами
Фото: interfax.com.ua
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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев 10 жовтня зареєстрував законопроект 10088-1 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України.

Як зазначає він у пояснювальній записці, «продиктований часом запит українського суспільства на ліквідацію податкової міліції та створення нового аналітичного правоохоронного органу, що усуне дублювання окремими силовими відомствами функції боротьби з економічними злочинами, був трансформований у прийняття Верховною Радою Закону №1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України», яке офіційне розпочало свою роботу 25 листопада 2021 року. З моменту створення минуло майже два роки, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував».

В зв’язку з цим Данило Гетманцев пропонує за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК провести переформування складу та змісту вимог до діяльності конкурсної комісії з призначення Директора БЕБ. А саме проводити конкурс на керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів.

Також законопроектом пропонується достроково припинити повноваження першого заступника та заступників Директора БЕБ, а Кабміну – оголосити новий конкурс на посаду Директора Бюро.

Впродовж року діючим співробітникам Бюро економічної безпеки пропонується пройти атестацію з оцінки професійної компетентності, рівня знань та умінь, професійної етики, доброчесності та наявності конфлікту інтересів.

Автор: Наталя Мамченко

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