Данило Гетманцев вніс проект про реформу Бюро економічної безпеки та обрання директора БЕБ за новими правилами

Данило Гетманцев пропонує за прикладом практики НАБУ проводити конкурс на директора БЕБ за переважної ролі в конкурсній комісії міжнародних експертів.

Фото: interfax.com.ua

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев 10 жовтня зареєстрував законопроект 10088-1 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України.

Як зазначає він у пояснювальній записці, «продиктований часом запит українського суспільства на ліквідацію податкової міліції та створення нового аналітичного правоохоронного органу, що усуне дублювання окремими силовими відомствами функції боротьби з економічними злочинами, був трансформований у прийняття Верховною Радою Закону №1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України», яке офіційне розпочало свою роботу 25 листопада 2021 року. З моменту створення минуло майже два роки, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував».

В зв’язку з цим Данило Гетманцев пропонує за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК провести переформування складу та змісту вимог до діяльності конкурсної комісії з призначення Директора БЕБ. А саме проводити конкурс на керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів.

Також законопроектом пропонується достроково припинити повноваження першого заступника та заступників Директора БЕБ, а Кабміну – оголосити новий конкурс на посаду Директора Бюро.

Впродовж року діючим співробітникам Бюро економічної безпеки пропонується пройти атестацію з оцінки професійної компетентності, рівня знань та умінь, професійної етики, доброчесності та наявності конфлікту інтересів.

Автор: Наталя Мамченко

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