Даниил Гетманцев внес проект о реформе Бюро экономической безопасности и избрании директора БЭБ по новым правилам

Данило Гетманцев предлагает по примеру практики НАБУ проводить конкурс на директора БЭБ с преимущественной ролью в конкурсной комиссии международных экспертов.

Фото: interfax.com.ua

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев 10 октября зарегистрировал законопроект 10088-1 относительно первоочередных мер по реформированию Бюро экономической безопасности Украины.

Как отмечает он в пояснительной записке, «продиктованный временем запрос украинского общества на ликвидацию налоговой милиции и создание нового аналитического правоохранительного органа, который устранит дублирование отдельными силовыми ведомствами функции борьбы с экономическими преступлениями, был трансформирован в принятие Верховной Радой Закона №1150-IX «О Бюро экономической безопасности Украины», которое официально начало свою работу 25 ноября 2021 года. С момента создания прошло почти два года, ожидаемой эффективности в работе, прозрачности в своей деятельности, нулевой толерантности к коррупции этот новый государственный орган не продемонстрировал».

В этой связи Даниил Гетманцев предлагает по примеру практик НАБУ, САП и НАПК провести переформирование состава и содержания требований к деятельности конкурсной комиссии по назначению Директора БЭБ. А именно проводить конкурс на руководителя Бюро при участии в конкурсной комиссии международных экспертов.

Также законопроект предлагает досрочно прекратить полномочия первого заместителя и заместителей Директора БЭБ, а Кабмину – объявить новый конкурс на должность Директора Бюро.

В течение года действующим сотрудникам Бюро экономической безопасности предлагается пройти аттестацию по оценке профессиональной компетентности, уровня знаний и умений, профессиональной этики, добродетели и конфликта интересов.

Автор: Наталья Мамченко

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