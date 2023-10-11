Какие отпуска предусмотрены беременным женщинам и работникам с детьми: разъяснение Гоструда

На какие особые отпуска имеют право работники, уже имеющие детей, или беременные женщины.

Кодексом законов о труде Украины каждому официально оформленному работнику предусматриваются гарантии. Государственная служба Украины по труду разъяснила особенности отпусков для беременных женщин и работников с детьми.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам

Этот вид отпуска предоставляется женщинам на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов (70 дней при рождении двух и более детей или осложнениях во время родов).

По просьбе женщины работодатель обязан добавить в этот отпуск ежегодные основной и дополнительный отпуска независимо от продолжительности работы женщины в этом году.

Одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

Сразу после родов один близкий родитель может взять отпуск до 14 календарных дней. В частности, это касается:

мужа, жена которого родила ребенка;

отца ребенка, который не женат на матери ребенка, но проживает с ней вместе;

бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, мать или отец которого одиноки.

Отпуск по уходу за ребенком

По желанию мать или родитель могут взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Если по медицинским показаниям ребенок потребует более длинного домашнего ухода, один из родителей может продлить отпуск – максимум до шести лет.

Такие же отпуска – полностью или частично – могут взять бабушка, дедушка или другие родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ней; лицо, которое усыновило или взяло под опеку ребенка; один из приемных родителей или родителей-воспитателей; лицо, воспитывающее малолетнего ребенка без матери.

Во время отпуска мать, отец или другие лица могут работать неполное рабочее время или дома. Они также могут в любой момент прервать отпуск и выйти на рабочее место.

Отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей)

Один из супругов, усыновивших ребенка, или лицо, воспитывающее малолетних детей без матери, может взять отпуск 56 календарных дней (70 дней, если детей двое или больше).

Ежегодные дополнительные отпуска

Работодатель должен предоставить ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней следующим работникам:

родителю двух или более детей до 15 лет;

родителю ребенка с инвалидностью;

одному из родителей, усыновивших ребенка;

родителю лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одинокой матери;

отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающей его без матери (в частности, в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении);

лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

лицу, воспитывающему малолетних детей без матери.

Если есть несколько оснований, общая продолжительность такого отпуска увеличивается до 17 календарных дней.

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