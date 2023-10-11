Сливал данные о ВСУ и фиксировал последствия ударов: суд наказал жителя Харьковщины, который помогал рф на Купянском направлении

Мужчина ездил по территории Купянского района и собирал информацию о расположении военной техники и личного состава, а затем передавал данные врагу.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Жителя Купянска-Узлового признали виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что местный житель пгт Купянск-Узловой активно помогал российским военным. Мужчина ездил по территории Купянского района, которая контролируется украинскими армейцами, и собирал информацию о расположении военной техники и личного состава.

Он передавал врагам данные через чат в Телеграм текстом или видео.

Информацию посылал четкую: с указанием количества, вида техники и направления местности.

Кроме того, мужчина фиксировал последствия вражеских ударов по жилым секторам и отправлял в чат со словами "нормально шорох навели там".

Напомним, что к пожизненному заключению приговорили корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

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