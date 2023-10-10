Украина получит F-16 от Нидерландов в конце 2024 года, — посол

Обучение наших авиаторов на истребителях продолжается.

Посол Нидерландов при НАТО Тийс ван дер Пласс ответил, когда Украина получит истребители F-16. По его словам, вероятно, их передадут в следующем году. Об этом сообщает «24 канал».

Тийс ван дер Плас отметил, что Украина получит F-16 от Нидерландов в конце 2024 года. Пока украинские пилоты изучают английский.

«Думаю, конец 2024 года, по крайней мере, для Нидерландов. Для других это запланировано раньше, но на данный момент для Нидерландов мы ориентируемся на это время», – сказал он.

Обучение наших авиаторов на F-16 продолжается, речевая подготовка идет хорошо. Впрочем, пока это базовая подготовка, то есть еще не на симуляторах F16 или в FC-16.

Тренировки на F-16 в Румынии начнутся позже. Учебный центр в этой стране, вероятно, будет открыт в первом или втором квартале 2024 года. Нидерланды вовлечены в этот процесс.

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