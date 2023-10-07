На Полтавщині лікарка робила «інвалідами» ухилянтів, щоб вони виїхали за кордон

За «потрібні» довідки жінка отримувала 5 500 $.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили незаконну «схему» оформлення чоловікам інвалідності, яку організувала приватна лікарка з Полтави. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Поліцейські встановили, що 43-річна жінка сприяла «клієнтам» в оформленні ІІ групи інвалідності, що надає право на перетин державного кордону України.

«Для виготовлення необхідних документів медикиня вступила у змову зі службовими особами Спеціалізованої комісії обласного Центру МСЕК. За одну з таких довідок, що дозволяє обійти встановлені для чоловіків обмеження на виїзд за кордон, жінка отримала 5 500 $», - сказано у повідомленні.

На даний час поліція вживає заходів для встановлення усіх учасників незаконної діяльності.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантки, а також посадовця Комунального підприємства, вилучено медичну документацію, що стосується кількох сотень людей, печатки лікарів, мобільні телефони, банківські картки, понад 80 тисяч доларів США та більше ніж 700 тисяч гривень.

Наразі лікарці повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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