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1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури

У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на явно несправедливе співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури.

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1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури

07:40, 9 жовтня 2023
У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на явно несправедливе співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури.
1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Сергієм Іонушасом, просить бюджетний комітет парламенту переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2024 році планується залишити той же зменшений прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів, що й в 2023 році. Відповідні норми передбачені у законопроекті про Державний бюджет на 2024 рік.

А саме, 2102 грн – для визначення базового розміру посадового окладу судді та всього 1600 грн – для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Також зменшений прожитковий мінімум у 2102 грн буде застосовуватися для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів.

В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

У 2023 році існували ті ж обмеження. Разом з тим, прикінцеві положення чинного закону про бюджет встановлюють, що обмеження при розрахунку посадових окладів щодо зменшеного прожиткового мінімуму не поширюються на працівників НАЗК та НАБУ.

В 2024 році також пропоновано не поширювати обмеження на працівників НАЗК та НАБУ.

Разом з тим, з’явиться ще одна категорія, стосовно якої пропонується не застосовувати обмежений прожитковий мінімум – це слідчі Державного бюро розслідувань.

Також вищі зарплати пропонується у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Отже, працівники різних органів опиняються в різному становищі, і «звичайні» прокурорів – у  далеко не найкращому.

В зв’язку з цим члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності звернулися з листом до голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої з проханням не допустити несправедливого співвідношення посадових окладів серед прокурорів, при опрацюванні проекту Закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» №10000.

Народні депутати України – члени Комітету зауважили, що запропонований в законопроекті розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури (1600 гривень), є значно нижче від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 гривень), так і розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів суддів, працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів (2102 гривні).

«Вказані положення законопроекту підривають основні засади діяльності органів прокуратури у цілому, зокрема й незалежність прокурора, а також призводять до явного несправедливого співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури», зазначили у Комітеті.

Члени Комітету просять вжити заходів реагування та не допустити, щоб з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовуватиметься для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, складатиме 1600 гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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