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1600 грн для расчета окладов прокуроров в Бюджете-2024, – Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности указал, что это подрывает принципы деятельности органов прокуратуры

07:40, 9 октября 2023
В Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отметили явно несправедливое соотношение должностных окладов среди работников органов прокуратуры.
1600 грн для расчета окладов прокуроров в Бюджете-2024, – Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности указал, что это подрывает принципы деятельности органов прокуратуры
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Сергеем Ионушасом, просит бюджетный комитет парламента пересмотреть заложенный в проект Бюджета на 2024 год прожиточный минимум в 1600 грн для окладов прокуроров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году планируется оставить тот же уменьшенный прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году. Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2024 год.

А именно, 2102 грн – для определения базового размера должностного оклада судьи и всего 1600 грн – для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Также уменьшенный прожиточный минимум в 2102 грн. будет применяться для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов.

В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

В 2023 году существовали те же ограничения. Вместе с тем заключительные положения действующего закона о бюджете устанавливают, что ограничения при расчете должностных окладов относительно уменьшенного прожиточного минимума не распространяются на работников НАПК и НАБУ.

В 2024 году также предложено не распространять ограничения на работников НАПК и НАБУ.

Вместе с тем появится еще одна категория, в отношении которой предлагается не применять ограниченный прожиточный минимум – это следователи Государственного бюро расследований.

Также более высокие зарплаты предлагается установить в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следовательно, работники разных органов оказываются в разном положении, и «обычные» прокуроры – в далеко не наилучшем.

В связи с этим члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности обратились с письмом к председателю Комитета по бюджету Роксолане Пидласе с просьбой не допустить несправедливого соотношения должностных окладов среди прокуроров, при проработке проекта Закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000.

Народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что предложенный в законопроекте размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры (1600 гривен), значительно ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен), так и размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов судей, работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов (2102 гривны).

«Указанные положения законопроекта подрывают основы деятельности органов прокуратуры в целом, в том числе и независимость прокурора, а также приводят к явному несправедливому соотношению должностных окладов среди работников органов прокуратуры», отметили в Комитете.

Члены Комитета просят принять меры реагирования и не допустить, чтобы с 1 января 2024 прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который будет применяться для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, будет составлять 1600 гривен.

Автор: Наталья Мамченко

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