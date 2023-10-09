1600 грн для расчета окладов прокуроров в Бюджете-2024, – Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности указал, что это подрывает принципы деятельности органов прокуратуры

В Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отметили явно несправедливое соотношение должностных окладов среди работников органов прокуратуры.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Сергеем Ионушасом, просит бюджетный комитет парламента пересмотреть заложенный в проект Бюджета на 2024 год прожиточный минимум в 1600 грн для окладов прокуроров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году планируется оставить тот же уменьшенный прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году. Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2024 год.

А именно, 2102 грн – для определения базового размера должностного оклада судьи и всего 1600 грн – для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Также уменьшенный прожиточный минимум в 2102 грн. будет применяться для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов.

В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

В 2023 году существовали те же ограничения. Вместе с тем заключительные положения действующего закона о бюджете устанавливают, что ограничения при расчете должностных окладов относительно уменьшенного прожиточного минимума не распространяются на работников НАПК и НАБУ.

В 2024 году также предложено не распространять ограничения на работников НАПК и НАБУ.

Вместе с тем появится еще одна категория, в отношении которой предлагается не применять ограниченный прожиточный минимум – это следователи Государственного бюро расследований.

Также более высокие зарплаты предлагается установить в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следовательно, работники разных органов оказываются в разном положении, и «обычные» прокуроры – в далеко не наилучшем.

В связи с этим члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности обратились с письмом к председателю Комитета по бюджету Роксолане Пидласе с просьбой не допустить несправедливого соотношения должностных окладов среди прокуроров, при проработке проекта Закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000.

Народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что предложенный в законопроекте размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры (1600 гривен), значительно ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен), так и размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов судей, работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов (2102 гривны).

«Указанные положения законопроекта подрывают основы деятельности органов прокуратуры в целом, в том числе и независимость прокурора, а также приводят к явному несправедливому соотношению должностных окладов среди работников органов прокуратуры», отметили в Комитете.

Члены Комитета просят принять меры реагирования и не допустить, чтобы с 1 января 2024 прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который будет применяться для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, будет составлять 1600 гривен.

Автор: Наталья Мамченко

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