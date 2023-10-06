Судили російського навідника ракетного удару по харківському рику «Барабашово»

За матеріалами СБУ 12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по найбільшому ринку України.

На підставі матеріалів Служби безпеки України, російський інформатор, який сприяв коригуванню ударів у Харкові, був засуджений до 12 років ув'язнення. Чоловік був членом головного управління Генерального штабу збройних сил російської федерації (відомого як «гру»). Про це повідомили в СБУ.

Чоловік коригував російські ракетно-артилерійські удари, спрямовані на місця масового скупчення мирних громадян у Харкові. За його «наведенням» окупанти минулого року обстріляли найбільший ринок України «Барабашово».

Паралельно інформатор збирав розвіддані щодо розташування Збройних сил України на території обласного центру. Він був особливо зацікавлений укріпрайонами та маршрутами переміщення підрозділів українських військ на сходному фронті.

Співробітники СБУ затримали цього інформатора в серпні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Харкові. Суд вирішив засудити його до 12 років ув'язнення згідно з матеріалами української спецслужби.

Згідно з розслідуванням, чоловік був місцевим жителем, який після початку повномасштабного вторгнення росії передавав інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України через російський Telegram-бот. Це викликало зацікавленість російської військової розвідки, яка подальше дистанційно залучила його до співпраці на користь російської федерації.

На підставі зібраних доказів суд визнав цього інформатора винним у порушенні статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України).

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