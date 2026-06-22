Реформа МСЕК: експертні команди встановлюють інвалідність лише на рік за незворотних станів здоровʼя

Міністерство охорони здоров'я запевняє, що система ОПФО працює за чіткими критеріями, проте пацієнти стикаються з ігноруванням прямих норм закону.

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Україна розпочала масштабну трансформацію системи медико-соціальної експертизи, замінивши дискредитовані МСЕК на систему оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО). Головними цілями реформи було проголошено цифровізацію, прозорість та відповідність міжнародним стандартам.

Однак, як показує практика, «цифрова вивіска» часто прикриває старі підходи до оцінки пацієнтів. Особливої гостроти набуває питання встановлення строків інвалідності для осіб із незворотними анатомічними дефектами та станами. У цій статті ми проаналізуємо юридичний конфлікт між вимогами Постанови КМУ № 1338 та діями експертних команд на місцях на прикладі конкретного звернення до редакції «Судово-юридичної газети».

Суть кейса: стійка патологія проти річного терміну

Громадянин, який пройшов процедуру за новими правилами, вказує на невідповідність правил життєвим реаліям. Експертна команда зафіксувала наявність механічного протеза аортального клапана та охарактеризувала стан як «стійку необоротну патологію».

Згідно з пунктом 79 Додатка 1 до Критеріїв, затверджених постановою КМУ № 1338, такий стан передбачає встановлення групи інвалідності безстроково. Проте, ігноруючи власні висновки про «необоротність», комісія обмежила термін інвалідності одним роком. Це створює ситуацію, коли пацієнт із незмінним медичним статусом змушений проходити перевірку щороку, що суперечить логіці реформи.

Аргументація МОЗ

Міністерство охорони здоров'я у своїй відповіді наголошує, що не може давати оцінку конкретним рішенням експертної команди лише за описом ситуації, без аналізу повного пакета медичних документів, рішення, обґрунтування команди та інших матеріалів справи.

Встановлення групи інвалідності та строку її дії залежить не лише від наявності окремого діагнозу або стану, а й від сукупної оцінки порушень функцій організму, їхньої стійкості, прогнозу, впливу на повсякденне функціонування людини та інших медичних даних.

Водночас постанова КМУ № 1338 справді передбачає випадки, коли інвалідність встановлюється безстроково. Зокрема, відповідно до пункту 15 Критеріїв встановлення інвалідності, інвалідність встановлюється:

безстроково — для осіб, які мають анатомічні дефекти або інші необоротні порушення функцій органів і систем організму згідно з частиною I додатка;

безстроково — для осіб, які проходять повторне оцінювання і мають інвалідність I групи протягом 5 років;

на 5 років — для осіб, які мають онкологічні та онкогематологічні захворювання з несприятливим прогнозом згідно з частиною II додатка;

на 5 років — для осіб, які мають хронічні захворювання з тяжким перебігом згідно з частиною III додатка;

на 1 рік — для осіб, яким вперше встановлюється III група інвалідності;

на 2 роки — для осіб, яким вперше встановлюється II група інвалідності;

на 1–3 роки — для осіб, які проходять повторне оцінювання.

Тобто строк встановлення інвалідності визначається не довільно, а відповідно до критеріїв, затверджених постановою.

Водночас на практиці навіть однаковий діагноз або медичний стан у різних людей може супроводжуватися різним ступенем функціональних порушень, різною динамікою стану, різним прогнозом і різним впливом на повсякденне функціонування. Саме тому експертна команда оцінює не лише сам факт наявності діагнозу, а й медичні документи, результати обстежень, стійкість порушень функцій організму, потребу в лікуванні чи реабілітації та прогноз щодо подальших змін стану відновлення або погіршення.

У частині випадків може бути необхідність повторного оцінювання через певний строк — зокрема для перевірки динаміки стану, ефективності лікування або реабілітації, а також зміни ступеня обмеження повсякденного функціонування. Тому оцінка конкретного рішення можлива лише після аналізу всіх матеріалів справи.

Механізми захисту прав пацієнта

Якщо людина не погоджується з рішенням експертної команди — зокрема щодо групи інвалідності, строку її встановлення або інших параметрів рішення — вона має право його оскаржити.

Скаргу можна подати до Центру оцінювання функціонального стану особи: самостійно у паперовій формі або через лікуючого лікаря в електронній системі. У межах оскарження рішення буде переглянуте за встановленою процедурою.

Як зазначає читач, ветерани та цивільні з незворотними станами продовжують бути заручниками щорічних комісій. Без публічного висвітлення таких кейсів реформа ризикує залишитися лише цифровою оболонкою старої системи.

Водночас, МОЗ декларує зацікавленість у правовому вирішенні таких спорів, — із перевіркою конкретних документів, медичних даних та обґрунтування рішення, а також з можливістю його перегляду, якщо для цього є підстави.

Проте реальна ефективність системи ОПФО буде вимірюватися здатністю визнавати та виправляти системні помилки конкретних експертних команд.

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