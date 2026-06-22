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ШІ вперше виграв справу в суді: чатбот допоміг фрилансерці відсудити борг

23:12, 22 червня 2026
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Юридичний чатбот вперше допоміг здобути перемогу в суді.
ШІ вперше виграв справу в суді: чатбот допоміг фрилансерці відсудити борг
Фото: iStock
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Британська юридична фірма на базі штучного інтелекту досягла знакової перемоги, вперше вигравши судову справу за допомогою юридичного чатбота, пише Telegraph.

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Garfield AI — чатбот, здатний складати юридичні документи, — успішно допоміг виграти спір у суді дрібних позовів на суму 7 тисяч фунтів стерлінгів.

Представляючи інтереси Тамірес Камал Такідір, фрилансерки у сфері управління персоналом, чатбот Garfield AI був використаний для подання позову проти компанії з індустрії гостинності через несплачені гонорари.

Такідір доручила чатботу підготувати юридичні листи та оформити матеріали справи перед трьохгодинним судовим розглядом у Суді графства Вандсворт. У процесі брали участь сім окремих свідків.

У суді її представляв Домінік Лі, нещодавно кваліфікований баристер із юридичної палати One Essex Court, який використовував документи, підготовлені ШІ-компанією.

«Я вважаю, що документи, підготовлені Garfield AI, були більш ніж достатніми для цілей цього судового процесу», — заявив Лі.

Генеральний директор Garfield AI Філіп Янг назвав це історичним моментом.

«Фрилансерка, яка виконала роботу і не отримала оплату, змогла довести свою справу до судового розгляду, відбити зустрічний позов і перемогти», — сказав він.

Компанію з індустрії гостинності, яку зобов’язали виплатити борг, представляли юридична фірма з Манчестера та баристер у суді.

Garfield AI є системою, здатною самостійно складати юридичні листи, подавати позовні заяви та навіть готувати судові заперечення без участі юристів.

У травні 2025 року компанія стала першою юридичною фірмою на базі штучного інтелекту, схваленою Управлінням із регулювання діяльності соліситорів Великої Британії (SRA), і досі залишається єдиною фірмою, яка повністю покладається на ШІ.

Чатбот працює зі справами на суму до 10 тисяч фунтів стерлінгів і стягує лише незначну частину витрат порівняно з традиційними юридичними фірмами.

Garfield AI може підготувати досудовий лист лише за 2 фунти стерлінгів, а позовну заяву — за 50 фунтів. Для порівняння, традиційні юридичні компанії за аналогічні послуги зазвичай беруть сотні фунтів.

Технічний директор Garfield AI Деніел Лонг заявив, що перемога в суді стала важливим підтвердженням ефективності таких технологій.

«Ця перемога демонструє, що регульовані юридичні послуги на базі штучного інтелекту можуть допомагати реальним людям через суди повертати реальні гроші», — наголосив він.

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суд адвокат штучний інтелект ШІ

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