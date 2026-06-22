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ИИ впервые выиграл дело в суде: чат-бот помог фрилансеру взыскать долг

23:12, 22 июня 2026
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Юридический чат-бот впервые помог одержать победу в суде.
ИИ впервые выиграл дело в суде: чат-бот помог фрилансеру взыскать долг
Фото: iStock
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Британская юридическая фирма на базе искусственного интеллекта добилась знаковой победы, впервые выиграв судебное дело с помощью юридического чат-бота, пишет Telegraph.

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Garfield AI — чат-бот, способный составлять юридические документы, — успешно помог выиграть спор в суде мелких исков на сумму 7 тысяч фунтов стерлингов.

Представляя интересы Тамирес Камал Такидир, фрилансера в сфере управления персоналом, чат-бот Garfield AI был использован для подачи иска против компании из индустрии гостеприимства из-за невыплаченного гонорара.

Такидир поручила чат-боту подготовить юридические письма и оформить материалы дела перед трехчасовым судебным разбирательством в Суде графства Уондсворт. В процессе участвовали семь отдельных свидетелей.

В суде ее представлял Доминик Ли, недавно получивший квалификацию барристера из юридической палаты One Essex Court, который использовал документы, подготовленные ИИ-компанией.

«Я считаю, что документы, подготовленные Garfield AI, были более чем достаточными для целей этого судебного процесса», — заявил Ли.

Генеральный директор Garfield AI Филип Янг назвал это историческим моментом.

«Фрилансер, которая выполнила работу и не получила оплату, смогла довести свое дело до судебного разбирательства, отбить встречный иск и победить», — сказал он.

Компанию из индустрии гостеприимства, которую обязали выплатить долг, представляли юридическая фирма из Манчестера и барристер в суде.

Garfield AI является системой, способной самостоятельно составлять юридические письма, подавать исковые заявления и даже готовить судебные возражения без участия юристов.

В мае 2025 года компания стала первой юридической фирмой на базе искусственного интеллекта, одобренной Управлением по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA), и до сих пор остается единственной фирмой, полностью полагающейся на ИИ.

Чат-бот работает с делами на сумму до 10 тысяч фунтов стерлингов и взимает лишь незначительную часть расходов по сравнению с традиционными юридическими фирмами.

Garfield AI может подготовить досудебное письмо всего за 2 фунта стерлингов, а исковое заявление — за 50 фунтов. Для сравнения, традиционные юридические компании за аналогичные услуги обычно берут сотни фунтов.

Технический директор Garfield AI Дэниел Лонг заявил, что победа в суде стала важным подтверждением эффективности таких технологий.

«Эта победа демонстрирует, что регулируемые юридические услуги на базе искусственного интеллекта могут помогать реальным людям через суды возвращать реальные деньги», — подчеркнул он.

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