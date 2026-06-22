На границе с Румынией изъяли старинные монеты и иконы

Пограничники обнаружили коллекцию монет, отчеканенных в начале XIX — середине XX века.

Фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинско-румынской границе пограничники обнаружили старинные монеты и иконы, которые перевозили граждане Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Через пункт пропуска Порубное на микроавтобусе в Румынию следовал гражданин Украины. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил в багажном отделении коллекцию монет, отчеканенных в начале XIX — середине XX века. Всего обнаружено 24 монеты разных стран происхождения», — говорится в сообщении.

В пункте пропуска Красноильск пограничники совместно с представителями таможни обнаружили две старинные иконы. Наш соотечественник следовал с ними на выезд из Украины.

«Обнаруженные находки, которые, вероятно, могут представлять культурную или историческую ценность, изъяты для проведения экспертизы. Представителями таможни составлены соответствующие протоколы», — добавили в Госпогранслужбе Украины.

Фото: ГПСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.