На кордоні з Румунією вилучили старовинні монети та ікони

Прикордонники виявили колекцію монет, викарбуваних на початку ХІХ – в середині ХХ століття.

Фото: ДПСУ

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На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили старовинні монети та ікони, які перевозили громадяни України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

«Через пункт пропуску Порубне на мікроавтобусі до Румунії прямував громадянин України. Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив в багажному відділенні колекцію монет, викарбуваних на початку ХІХ – в середині ХХ століття. Всього виявлено 24 монети різних країн походження», - йдеться у заяві.

В пункті пропуску Красноїльськ прикордонники спільно з представниками митниці виявили дві старовинні ікони. Наш співвітчизник рухався з ними на виїзд з України.

«Виявлені знахідки, які, ймовірно, можуть становити культурну чи історичну цінність, вилучені для проведення експертизи. Представниками митниці складені відповідні протоколи», - додали у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

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