Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

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Украина начала масштабную трансформацию системы медико-социальной экспертизы, заменив дискредитированные МСЭК системой оценки повседневного функционирования лица (ОПФО). Главными целями реформы были провозглашены цифровизация, прозрачность и соответствие международным стандартам.

Однако, как показывает практика, «цифровая вывеска» часто прикрывает старые подходы к оценке пациентов. Особую остроту приобретает вопрос установления сроков инвалидности для лиц с необратимыми анатомическими дефектами и состояниями. В этой статье мы проанализируем юридический конфликт между требованиями Постановления КМУ № 1338 и действиями экспертных команд на местах на примере конкретного обращения в редакцию «Судебно-юридической газеты».

Суть кейса: стойкая патология против годового срока

Гражданин, прошедший процедуру по новым правилам, указывает на несоответствие правил жизненным реалиям. Экспертная команда зафиксировала наличие механического протеза аортального клапана и охарактеризовала состояние как «стойкую необратимую патологию».

Согласно пункту 79 Приложения 1 к Критериям, утвержденным постановлением КМУ № 1338, такое состояние предусматривает установление группы инвалидности бессрочно. Однако, игнорируя собственные выводы о «необратимости», комиссия ограничила срок инвалидности одним годом. Это создает ситуацию, когда пациент с неизменным медицинским статусом вынужден проходить проверку ежегодно, что противоречит логике реформы.

Аргументация Минздрава

Министерство здравоохранения в своем ответе подчеркивает, что не может давать оценку конкретным решениям экспертной команды только по описанию ситуации, без анализа полного пакета медицинских документов, решения, обоснования команды и других материалов дела.

Установление группы инвалидности и срока ее действия зависит не только от наличия отдельного диагноза или состояния, но и от совокупной оценки нарушений функций организма, их стойкости, прогноза, влияния на повседневное функционирование человека и других медицинских данных.

В то же время постановление КМУ № 1338 действительно предусматривает случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно. В частности, в соответствии с пунктом 15 Критериев установления инвалидности, инвалидность устанавливается:

бессрочно — для лиц, имеющих анатомические дефекты или другие необратимые нарушения функций органов и систем организма согласно части I приложения;

бессрочно — для лиц, проходящих повторное оценивание и имеющих инвалидность I группы в течение 5 лет;

на 5 лет — для лиц, имеющих онкологические и онкогематологические заболевания с неблагоприятным прогнозом согласно части II приложения;

на 5 лет — для лиц, имеющих хронические заболевания с тяжелым течением согласно части III приложения;

на 1 год — для лиц, которым впервые устанавливается III группа инвалидности;

на 2 года — для лиц, которым впервые устанавливается II группа инвалидности;

на 1–3 года — для лиц, которые проходят повторное оценивание.

То есть срок установления инвалидности определяется не произвольно, а в соответствии с критериями, утвержденными постановлением.

В то же время на практике даже одинаковый диагноз или медицинское состояние у разных людей может сопровождаться разной степенью функциональных нарушений, разной динамикой состояния, разным прогнозом и разным влиянием на повседневное функционирование. Именно поэтому экспертная команда оценивает не только сам факт наличия диагноза, но и медицинские документы, результаты обследований, стойкость нарушений функций организма, потребность в лечении или реабилитации и прогноз относительно дальнейших изменений состояния восстановления или ухудшения.

В части случаев может быть необходимость повторного оценивания через определенный срок — в частности, для проверки динамики состояния, эффективности лечения или реабилитации, а также изменения степени ограничения повседневного функционирования. Поэтому оценка конкретного решения возможна только после анализа всех материалов дела.

Механизмы защиты прав пациента

Если человек не согласен с решением экспертной команды — в частности, относительно группы инвалидности, срока ее установления или других параметров решения — он имеет право его обжаловать.

Жалобу можно подать в Центр оценки функционального состояния лица: самостоятельно в бумажной форме или через лечащего врача в электронной системе. В рамках обжалования решение будет пересмотрено по установленной процедуре.

Как отмечает читатель, ветераны и гражданские лица с необратимыми состояниями продолжают быть заложниками ежегодных комиссий. Без публичного освещения таких кейсов реформа рискует остаться лишь цифровой оболочкой старой системы.

В то же время Минздрав декларирует заинтересованность в правовом решении таких споров — с проверкой конкретных документов, медицинских данных и обоснования решения, а также с возможностью его пересмотра, если для этого есть основания.

Однако реальная эффективность системы ОПФО будет измеряться способностью признавать и исправлять системные ошибки конкретных экспертных команд.

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