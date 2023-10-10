Кабмин расширил проект института помощника ветерана: в каких областях будет работать программа

Институт помощника ветеранов будет помогать в трудоустройстве, обучении и социальной защите вернувшихся с войны людей.

Во вторник, 10 октября, Кабинет Министров расширил проект института помощника ветерана еще на шесть регионов.

Отмечается, что институт помощника ветеранов будет помогать в трудоустройстве, обучении и социальной защите вернувшихся с войны людей.

Правительство расширило проект еще на шесть регионов: Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую область и город Киев.

Кабмин этим решением также направил на реализацию проекта института помощника ветерана 44,2 млн. грн.

«550 помощников ветерана будут работать в общинах и будут иметь непосредственный контакт с защитниками и защитницами. В перспективе планируем увеличить количество помощников до 15 тысяч. Это позволит охватить всех, кто нуждается в консультациях и поддержке», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Проект уже запущен в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Премьер-министр также сообщил, что на 2024 год государство вдвое увеличит финансирование ветеранских программ. В поддержку защитников и защитниц будет потрачено 14,3 млрд грн.

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