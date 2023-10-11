Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Закон об обращениях граждан перепишут, — в Минюсте готовят законопроект

07:56, 11 октября 2023
В Минюсте разработали законопроект об обращениях, который обновит действующее законодательство об обращениях граждан.
Закон об обращениях граждан перепишут, — в Минюсте готовят законопроект
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Министерстве юстиции считают, что в связи с вступлением в силу 15 декабря 2023 года Закона «Об административной процедуре» возникла необходимость в комплексном обновлении действующего Закона «Об обращениях граждан». Поэтому Министерство юстиции работает над законопроектом «Об обращениях».

Как сообщили в Минюсте, целью нового проекта является четкое разграничение между обращениями, которые будут разрешаться согласно Закону об административной процедуре, и обращениями, которые будут рассматриваться в соответствии с Законом об обращении; будут функционировать системы обработки обращений с целью их оперативной обработки субъектами рассмотрения; четко определяется право обращения юридических лиц и общественных объединений; уточняются требования к обращению; вводится такой вид обращения, как просьба о получении разъяснения по осуществлению государственной политики, решении вопросов местного значения; обновляется подход к проведению личного приема чиновниками.

После наработки окончательной редакции законопроект будет внесен на рассмотрение Правительства.

Напомним, что с научно-практическим комментарием к закону об административной процедуре можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики