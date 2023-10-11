Закон об обращениях граждан перепишут, — в Минюсте готовят законопроект

В Минюсте разработали законопроект об обращениях, который обновит действующее законодательство об обращениях граждан.

В Министерстве юстиции считают, что в связи с вступлением в силу 15 декабря 2023 года Закона «Об административной процедуре» возникла необходимость в комплексном обновлении действующего Закона «Об обращениях граждан». Поэтому Министерство юстиции работает над законопроектом «Об обращениях».

Как сообщили в Минюсте, целью нового проекта является четкое разграничение между обращениями, которые будут разрешаться согласно Закону об административной процедуре, и обращениями, которые будут рассматриваться в соответствии с Законом об обращении; будут функционировать системы обработки обращений с целью их оперативной обработки субъектами рассмотрения; четко определяется право обращения юридических лиц и общественных объединений; уточняются требования к обращению; вводится такой вид обращения, как просьба о получении разъяснения по осуществлению государственной политики, решении вопросов местного значения; обновляется подход к проведению личного приема чиновниками.

После наработки окончательной редакции законопроект будет внесен на рассмотрение Правительства.

Напомним, что с научно-практическим комментарием к закону об административной процедуре можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.