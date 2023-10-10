Комитет Рады поддержал законопроект о медицинском каннабисе до второго чтения

Далее депутаты должны проголосовать законопроект в целом.

Во вторник, 10 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья поддержал законопроект (7457) о медицинском каннабисе до второго чтения. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Далее последний этап – голосование в целом в зале Парламента.

Напомним, в июле 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №7457 о медицинском каннабисе. За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов.

Законопроектом определено содержание тетрагидраканабинола (главный психоактивный компонент каннабиса) в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли - соответственно выше 0,3%.

Кроме этого предлагается вывести коноплю для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующего Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;

позволить определять содержание ТГК в конопле для медицинских целей в государственных лабораториях, а в конопле для промышленных целей - в лабораториях любой формы собственности.

Также законодатели намерены предусмотреть производство наркосодержащих лекарств только из конопли для медицинских целей и установить, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность.

Сторонники законопроекта отмечают, что он позволит сделать доступными лекарства, в том числе для раненых военных. В то же время оппоненты отмечают, что одобрив инициативу парламентарии встроят Украину в наркотрафик.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что этот правительственный законопроект был разработан для упрощения доступа пациентов к лекарствам, произведенным из сырья, содержащегося в растениях рода конопли.

«Этот законопроект о регулировании обращения сырья для производства лекарственных средств, эффективных при лечении более 50 патологических состояний (это только по состоянию на данный момент, поскольку еще продолжается ряд клинических исследований по эффекту при лечении других болезней). Это и неврологические заболевания (такие как рассеянный) склероз, эпилепсия), и хроническая боль невропатического происхождения, и паллиативная помощь в части облегчения боли, отладки сна», – заявлял министр.

Он объяснил, что среди сотни каннабиноидов и веществ, имеющих Cannabis sativa, только тетрагидроканабинол (ТГК) и его изоформы оказывают психоактивный эффект – при "проблемном употреблении". Все остальные каннабиноиды (наиболее используемый канабидиол, CBD) не обладают психоактивным эффектом, не приводят к привыканию или эйфории и широко используются в врачебной практике.

По словам Ляшко, законопроект:

дает четкое определение каннабиса, смолы каннабиса, растения каннабиса.

разделяет растения рода конопли на то, что для промышленных целей, и те, что для медицинских

вводит понятие процент содержания концентрации тетрагидроканабинола в сухой массе в сортах растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей

вводит регуляции, из каких семян можно выращивать растение (из кондиционных и сертифицированных семян не ниже второго поколения)

вводит лицензирование всех процессов, особенности маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции (уникальным штрих-кодом) и особенности отпуска таких лекарственных средств физическим лицам (исключительно по электронному рецепту)

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