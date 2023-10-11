Чиновницу со Львова, которая организовала переправку уклонистов за границу, отправили за решетку

Женщина организовала изготовление фиктивных справок медико-социальной экспертной комиссии.

Начальница одного из отделов социальной защиты Львовского городского совета признана виновной в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года и конфискацией имущества.

Установлено, что чиновница организовала схему переправки мужчин призывного возраста через госграницу.

«Для этого она организовала изготовление фиктивных справок медико-социальной экспертной комиссии. На основании которых мужчине предоставлялась группа инвалидности, и он мог беспрепятственно пересечь границу. Цена услуги составляла 1 300 долларов США с человека», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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