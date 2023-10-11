Когда справка о взятии на учет налогоплательщика подлежит замене: разъяснение

В случае внесения изменений в данные, указываемые в справке о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в ЕГР, орган ГНС по основному месту учета налогоплательщика выдает плательщику новую справку о взятии на учет.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, когда справка о взятии на учет налогоплательщика подлежит замене.

В соответствии с п. 9.4 разд. IX Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 (с изменениями, далее – Порядок №1588) в случае внесения изменений в данные, указываемые в справке о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований по форме №34-ОПП (далее – справка по ф. №34-ОПП) (наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)), местонахождение (место жительства) налогоплательщика, руководителя, контролирующего органа по основному месту учета налогоплательщика и т.п.) государственная налоговая инспекция, которая является структурным подразделением контролирующего органа по основному месту учета налогоплательщика (далее – ГНИ обслуживания) выдает налогоплательщику новую справку о взятии на учет в порядке, определенном пп. 3.11, 3.12 разд. III Порядка №1588.

В случае необходимости налогоплательщик может получить дубликат или копию справки по ф. №34-ОПП, подав запрос:

по форме №34-ОПН (приложение 11 к Порядку №1588);

в любой контролирующий орган или государственную налоговую инспекцию;

одним из следующих способов: лично налогоплательщиком или представителем, уполномоченным на это лицом; по почте; через Электронный кабинет в электронной форме с соблюдением требований Закона Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №851-IV) и Закона Украины от 05.10.2017 №2155- VIII «Об электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2155-VIII).

В запросе о предоставлении справки о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – запрос по ф. №34-ОПН) указывается один из указанных способов получения справки по ф. №34-ОПП. Если выбран способ получения справки налогоплательщиком лично или представителем, уполномоченным на это лицом, в запросе по ф. №34-ОПН указывается контролирующий орган/государственная налоговая инспекция, в котором/какой плательщик желает получить справку. Если контролирующий орган или государственная налоговая инспекция не указана, то таковой считается ГНИ обслуживания.

В Центральный контролирующий орган запрос по ф. №34-ОПН может быть представлен исключительно в электронной форме.

Если налогоплательщик с указанными в запросе по ф. №34-ОПН данными не состоит на учете в контролирующем органе (по основному месту учета), данные о налогоплательщике, его представителе, контролирующих органах/ГНИ обслуживания, указанных в запросе по ф. №34-ОПН, не соответствующие данным Единого банка данных юридических лиц или Реестра самозанятых лиц, запрос по ф. №34-ОПН остается без рассмотрения. В других случаях запрос по ф. №34-ОПН контролирующий орган/государственная налоговая инспекция, в который/который поступил запрос по ф. №34-ОПН с помощью программных средств ведения учета налогоплательщиков регистрирует запрос по ф. №34-ОПН в день его получения и посылает информацию о запросе по ф. №34-ОПН в ГНИ обслуживания.

ГНИ обслуживания в течение двух рабочих дней после поступления запроса по ф. №34-ОПН формирует справку по ф. №34-ОПП в электронной форме и в зависимости от указанного в запросе по ф. №34-ОПН способа получения такой справки:

с помощью программных средств ведения учета налогоплательщиков направляет справку по ф. №34-ОПП в контролирующий орган/государственную налоговую инспекцию, в котором/какой плательщик желает получить справку по ф. №34-ОПП согласно запросу по ф. №34-ОПН, кроме случая, когда в таком запросе указано, что плательщик хочет получить справку по ф. №34-ОПП в ГНИ обслуживания;

посылает справку по ф. №34-ОПП почтой по местонахождению/месту жительства налогоплательщика, по которому он учитывается в контролирующем органе согласно Порядку №1588;

посылает справку по ф. №34-ОПП в Электронный кабинет в электронной форме с соблюдением требований Закона №851-ІV и Закона №2155-VIII.

Если по запросу по ф. №34-ОПН был выбран способ получения справки по ф. №34-ОПП лично налогоплательщиком или представителем, уполномоченным на это лицом, то контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика/ГНИ обслуживания выдают дубликат такой справки, другие контролирующие органы и государственные налоговые инспекции выдают заверенную копию справки по ф. №34-ОПП.

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