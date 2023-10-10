В ізраїльському поселенні знайшли тіла близько 40 немовлят та дітей, — ЗМІ

У поселененні виявили тіла близько 40 дітей та немовлят - деякі з відрубаними головами.

В ізраїльському поселенні Кфар-Аза, який перебував під контролем бойовиків ХАМАС, виявили тіла близько 40 дітей та немовлят. Про це повідомляє i24.

За інформацією видання, ізраїльські військові вперше допустили представників ЗМІ до населеного пункту, який було частково зруйновано внаслідок бойових дій.

«Солдати стикаються з неймовірними жахами, витягуючи тіла жертв, серед яких близько 40 немовлят та маленьких дітей - деякі з відрубаними головами», – пишуть журналісти.

При цьому, зазначає видання, припарковані на вулицях машини були повністю спалені. У Кфар-Азу увірвалися 70 озброєних терористів, і їхні тіла й досі лежать на землі.

«Це не війна, не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька, у їхніх спальнях, у їхніх захисних кімнатах, і як терористи вбивають їх. Це масове вбивство», - заявив генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув.

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