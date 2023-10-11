США здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль, – радник з нацбезпеки

Штати мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль – у захисті своєї території і громадян.

Сполучені Штати Америки мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль – у захисті своєї території і громадян. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає Голос Америки.

«Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль», — зазначив він.

«Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити», — додав Салліван.

Він також підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

Салліван не прокоментував, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

Також радник з національної безпеки США вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі, включно з потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.