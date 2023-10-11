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Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на 123 млн доларів

09:03, 11 жовтня 2023
Пакет допомоги включає засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури.
Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на 123 млн доларів
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У середу, 11 жовтня, Велика Британія оголосить про новий пакет військової підтримки для України вартістю понад 100 млн фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів). Він зокрема допоможе Збройним силам України розмінувати російські мінні поля.

Пакет допомоги, зокрема, оголосить міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс, передає пресслужба уряду Британії.

У новому пакеті буде важливе обладнання, яке допоможе українським солдатам долати мінні поля. Ще допомога міститиме мостові засоби, що допоможуть створювати переправи через річки та траншеї, а також важкі транспортні засоби для знищення російських невибухових перешкод.

Окрім того, як зазначається, пакет допоможе Україні утримувати свої транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної національної інфраструктури.

Допомогу нададуть за кошти Міжнародного фонду для України (IFU), яким керує Міноборони Великої Британії.

Також Лондон підписав остаточний контракт на раніше оголошений пакет засобів протиповітряної оборони, у межах якого Україні нададуть понад 70 млн фунтів (81 млн євро). Зокрема Україна отримає платформу MSI-DS Terrahawk Paladin, яка може відстежувати та знищувати безпілотники для захисту критичної інфраструктури.

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