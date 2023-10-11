Зеленский ответил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок

Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны, но если выборы состоятся во время войны, то будут баллотироваться в президенты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уйдет на второй срок после окончания войны. Об этом глава государства рассказал в интервью Digi24.

Однако если выборы состоятся во время войны, он будет баллотироваться в президенты.

«Если бы война продолжалась – так, если бы война закончилась – нет. Я не могу скрыться во время войны», - отметил Зеленский.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится «на последней стадии».

«Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части самой тяжелой», - заявил Зеленский.

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