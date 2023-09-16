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Федоров: Мінцифри не працює над виборами в «Дії»

15:29, 16 вересня 2023
Він наголосив, що для цього мають бути відповідні рішення Верховної Ради та Центральної виборчої комісії.
Федоров: Мінцифри не працює над виборами в «Дії»
Джерело фото: Слово і Діло
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Мінцифри не працює над підготовкою до виборів шляхом голосування у застосунку «Дія».

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час заходу «Редколегія. Саміт».

Він наголосив, що для цього мають бути відповідні рішення Верховної Ради та Центральної виборчої комісії.

«Якихось неформальних завдань немає. Ми не працюємо над виборами в Дії. Завдання немає – ми над цим не працюємо», – сказав Федоров.

Раніше ми писали, що Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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