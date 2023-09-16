Федоров: Минцифры не работает над выборами в «Дії»

Он отметил, что для этого должны быть соответствующие решения Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии.

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Минцифры не работает над подготовкой к выборам путем голосования в приложении «Дії».

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время мероприятия «Редколлегия. Саммит».

Он отметил, что для этого должны быть соответствующие решения Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии.

«Каких-то неформальных задач нет. Мы не работаем над выборами в Дії. Задачи нет – мы над этим не работаем», – сказал Федоров.

Ранее мы писали, что Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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