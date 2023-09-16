Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в россии

Это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных.

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Польша с 17 сентября тоже запрещает пересекать границу машинам с российскими номерами.

Об этом 16 сентября сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

«Ни один российский автомобиль в Польшу не заедет. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных автомобилей – независимо от того, есть ли человек, который им управляет, или владелец авто гражданином россии или гражданином другой страны», — пояснил министр и подчеркнул, что «автомобиль, зарегистрированный в россии, не имеет права въезжать в Польшу».

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