Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

  1. В мире

Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в россии

15:26, 16 сентября 2023
Это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных.
Польша с 17 сентября запрещает въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в россии
Источник фото: NurPhoto via Getty Images
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Польша с 17 сентября тоже запрещает пересекать границу машинам с российскими номерами.

Об этом 16 сентября сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

«Ни один российский автомобиль в Польшу не заедет. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных автомобилей – независимо от того, есть ли человек, который им управляет, или владелец авто гражданином россии или гражданином другой страны», — пояснил министр и подчеркнул, что «автомобиль, зарегистрированный в россии, не имеет права въезжать в Польшу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді