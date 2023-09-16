Польща з 17 вересня забороняє в'їзд на свою територію машин, зареєстрованих в росії

Це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних.

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Польща з 17 вересня теж забороняє перетинати свій кордон машинам з російськими номерами.

Про це 16 вересня повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

« Жоден російський автомобіль до Польщі не заїде. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних автомобілів – незалежно від того, чи є людина, яка ним керує, або власник авто громадянином росії чи громадянином іншої країни», — пояснив міністр і наголосив, що «автомобіль, зареєстрований у росії, не має права вʼїжджати до Польщі».

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