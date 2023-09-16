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В Гоструда напомнили, когда применяется почасовая оплата труда

20:22, 16 сентября 2023
Для работников, работающих с месячными окладами, должна соблюдаться минимальная государственная гарантия – минимальная месячная заработная плата, а для работников с почасовой оплатой – минимальная заработная плата в почасовом размере.
В Гоструда напомнили, когда применяется почасовая оплата труда
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, когда применяется почасовая оплата труда.

Так, согласно ст. 97 Кодекса законов о труде, оплата труда работников осуществляется по почасовой, сдельной или другим системам оплаты труда. Оплата может производиться по результатам индивидуальных и коллективных работ.

Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, ставки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями, учреждениями, организациями самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральными и отраслевыми (региональными) соглашениями.

Если коллективный договор на предприятии, в учреждении организации не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющей интересы большинства работников, а в случае его отсутствия – с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Статьей 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» установлена минимальная заработная плата: в месячном размере – 6700 гривен; в почасовом размере – 40,46 гривны.

Пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.2010 г. №330 «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере» (далее – постановление № 330) определены случаи, в которых применяется минимальная заработная плата в почасовом размере, в частности:

  • на предприятиях независимо от формы собственности при установлении в коллективных договорах или по согласованию с профсоюзными или другими органами, уполномоченными на представительство трудовым коллективом, почасовой оплаты труда с применением соответствующих нормированных задач и учета фактического рабочего времени;
  • физическими лицами, использующими наемный труд с почасовой оплатой труда;
  • в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения об установлении работникам почасовой оплаты труда.

Следовательно, для работников, работающих с месячными окладами, должна соблюдаться минимальная государственная гарантия – минимальная месячная заработная плата, а для работников с почасовой оплатой (часовыми тарифными ставками) – минимальная заработная плата в почасовом размере.

Следует отметить, что постановлением №330 предусмотрены также гарантии работникам с почасовой оплатой труда.

Так, пп. 4 п. 1 постановления №330 определено, что повышение минимальной заработной платы в почасовом размере не является основанием для увеличения нормированных заданий, установленных на час труда, а согласно п. 3 установления почасовой оплаты труда не является основанием для сокращения нормальной продолжительности рабочего времени.

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