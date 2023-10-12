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Уплата штрафа и судебного сбора в приложении «Дія» – ГСА сообщила о завершении разработки сервиса

16:24, 12 октября 2023
По завершении бета-тестирования сервиса, работникам суда не нужно будет дополнительно сообщать реквизиты для уплаты штрафа, судебного сбора и требовать бумажную квитанцию.
Уплата штрафа и судебного сбора в приложении «Дія» – ГСА сообщила о завершении разработки сервиса
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ГСА Украины письмом сообщила о завершении разработки сервиса уплаты штрафа и судебного сбора в мобильном приложении «Дія» по постановлениям судов, вынесенным по делам об административных правонарушениях. Об этом сообщили в Государственном предприятии «Информационные судебные системы».

Данный сервис разработан в соответствии к совместному с Минцифры Порядком электронного информационного взаимодействия между подсистемой «Электронный суд» ЕСИТС и Единым государственным веб-порталом электронных услуг, в частности мобильным приложением Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал «ДІЯ»).

«По завершении бета-тестирования сервиса, работникам суда не нужно будет дополнительно сообщать реквизиты для уплаты штрафа, судебного сбора и требовать от граждан бумажную квитанцию об уплате, поскольку соответствующие реквизиты автоматически генерируются системой, а данные об уплате штрафа, судебного сбора пользователем в приложении "Дія" автоматически передаются в АСДС», - пояснили в ГП «ИСС».

Также в Госпредприятии обращают внимание граждан, что важным является внесение идентификационных данных лица в учетно-статистические карточки на все судебные дела и материалы во время их регистрации или регистрации любого процессуального документа по делу, если такие данные не были внесены в АСДС при первичной регистрации.

Ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

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