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Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

  1. В Україні

Чи дійсно вмер Пригожин: Буданов має сумніви

17:30, 12 жовтня 2023
Кирило Буданов заявив що факту, підтверджуючого загибель Пригожина, досі немає.
Чи дійсно вмер Пригожин: Буданов має сумніви
Джерело фото: BBC
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Наразі українські розвідувальні органи не мають достовірної інформації, що підтвердила б загибель ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, – заявив голова головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді».

«Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув», – казав Буданов.

Він також зазначив, що його зникнення є позитивним, оскільки ««Вагнер» був серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК».

Керівник розвідки також відзначив, що події, які сталися з російським приватним військовим підрозділом, дають надію, що «вагнерівці» вже не воюватимуть як єдиний організм, оскільки, як зауважив Буданов, «Вагнер» був «величезною проблемою для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати».

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