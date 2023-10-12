Чи дійсно вмер Пригожин: Буданов має сумніви

Кирило Буданов заявив що факту, підтверджуючого загибель Пригожина, досі немає.

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Наразі українські розвідувальні органи не мають достовірної інформації, що підтвердила б загибель ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, – заявив голова головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді».

«Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув», – казав Буданов.

Він також зазначив, що його зникнення є позитивним, оскільки ««Вагнер» був серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК».

Керівник розвідки також відзначив, що події, які сталися з російським приватним військовим підрозділом, дають надію, що «вагнерівці» вже не воюватимуть як єдиний організм, оскільки, як зауважив Буданов, «Вагнер» був «величезною проблемою для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати».

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