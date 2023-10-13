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Як можна дізнатися про розмір страхового стажу: є три способи

00:00, 13 жовтня 2023
Для перевірки страхового стажу застрахованій особі необхідно авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду України як фізична особа, зайти в особистий кабінет та обрати один із способів.
Як можна дізнатися про розмір страхового стажу: є три способи
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Пенсійний фонд України роз’яснив, як українці можуть дізнатися про розмір страхового стажу.

Найпростіше це зробити онлайн і для цього існують три способи, кожен з яких вимагає реєстрації на порталі ПФУ. Тобто, спочатку вам треба зареєструватися і отримати на сайті ПФУ особистий кабінет.

1 спосіб:

Обрати розділ «Мій страховий стаж» у вертикальному меню зліва: тут вказано страховий стаж за даними персоніфікованого обліку з 2004 року.

2 спосіб:

Обрати в розділі «Комунікації з ПФУ» пункт «Запит на отримання електронних документів»,

Вибрати тип звернення «Довідка про трудовий та страховий стаж», після чого заповнити необхідні поля в екранній формі і натиснути кнопку «Відправити до ПФУ»,

Отримати довідку в розділі «Звернення», де відображені відомості про страховий стаж за даними персоніфікованого обліку з 2004 року.

3 спосіб:

Обрати піктограму «Налаштування» справа вверху,

Вибрати «Профіль користувача» з випадаючого меню,

У закладці «Страхові дані» Ви побачите весь загальний страховий стаж, в тому числі за умови трудової діяльності до 2004 року та оцифровки трудової книжки.

У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону №1058, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

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