Як можна дізнатися про розмір страхового стажу: є три способи

Пенсійний фонд України роз’яснив, як українці можуть дізнатися про розмір страхового стажу.
Найпростіше це зробити онлайн і для цього існують три способи, кожен з яких вимагає реєстрації на порталі ПФУ. Тобто, спочатку вам треба зареєструватися і отримати на сайті ПФУ особистий кабінет.
1 спосіб:
Обрати розділ «Мій страховий стаж» у вертикальному меню зліва: тут вказано страховий стаж за даними персоніфікованого обліку з 2004 року.
2 спосіб:
Обрати в розділі «Комунікації з ПФУ» пункт «Запит на отримання електронних документів»,
Вибрати тип звернення «Довідка про трудовий та страховий стаж», після чого заповнити необхідні поля в екранній формі і натиснути кнопку «Відправити до ПФУ»,
Отримати довідку в розділі «Звернення», де відображені відомості про страховий стаж за даними персоніфікованого обліку з 2004 року.
3 спосіб:
Обрати піктограму «Налаштування» справа вверху,
Вибрати «Профіль користувача» з випадаючого меню,
У закладці «Страхові дані» Ви побачите весь загальний страховий стаж, в тому числі за умови трудової діяльності до 2004 року та оцифровки трудової книжки.
У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону №1058, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.
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