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Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

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Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

16:06, 15 вересня 2023
Відомі перші 57 суддів, які будуть завершувати кваліфікаційне оцінювання суддів.
Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня 2023 року оприлюднила графік відновленого кваліфікаційного оцінювання суддів.

Згідно з графіком, кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлене 16 жовтня 2023 року.

У першому списку – 57 суддів місцевих судів з різних областей. Також є одна суддя Донецького апеляційного суду.

Середи суддів, що будуть завершувати оцінювання, чимала кількість відомих суддів, зокрема з районних судів Києва.

Зазначена група суддів буде проходити кваліфікаційне оцінювання суддів з 16 по 31 жовтня.

Зі списком суддів можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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