Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня 2023 року оприлюднила графік відновленого кваліфікаційного оцінювання суддів.
Згідно з графіком, кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлене 16 жовтня 2023 року.
У першому списку – 57 суддів місцевих судів з різних областей. Також є одна суддя Донецького апеляційного суду.
Середи суддів, що будуть завершувати оцінювання, чимала кількість відомих суддів, зокрема з районних судів Києва.
Зазначена група суддів буде проходити кваліфікаційне оцінювання суддів з 16 по 31 жовтня.
Зі списком суддів можна ознайомитися нижче:
Автор: В’ячеслав Хрипун
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